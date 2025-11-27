RLP: Betrunkener 44-Jähriger liefert sich wilde Verfolgungsjagd mit Polizei

NEUWIED. Am 27.11.2025 um kurz nach Mitternacht meldete ein Verkehrsteilnehmer der Polizei einen PKW mit auffälliger Fahrweise. Dieser befinde sich auf der B42 in Fahrtrichtung Neuwied von Linz aus kommend, so der Mitteiler.

Eine Funkstreifenwagenbesatzung konnte das Fahrzeug in der Ortslage Leutesdorf feststellen. Trotz eindeutiger Anhaltesignale setzte der Fahrer seine Fahrt jedoch mit hoher Geschwindigkeit fort. Noch auf der Bundesstraße 42 kam es aufgrund eines gefährlichen Fahrmanövers beinahe zu einem Verkehrsunfall, als der Fahrer seinen PKW auf die Gegenfahrbahn lenkte, da sich vor ihm zwei weitere Fahrzeuge befanden.

Die Fahrer dieser Fahrzeuge werden gebeten, sich bei der Polizei Neuwied zu melden, um sich als Zeugen zur Verfügung zu stellen. Nach der weiteren Verfolgung konnte das Fahrzeug letztendlich in Neuwied Feldkirchen gestoppt werden. Hierbei vergaß der augenscheinlich betrunkene Fahrer das Fahrzeug zu sichern, so dass es gegen einen Streifenwagen und ein weiteres geparktes Fahrzeug rollte.

Der 44-jährige Mann, welcher nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, wurde zur Blutentnahme durch die Beamten auf die Polizeiinspektion Neuwied verbracht. (Quelle: Polizeidirektion Koblenz)