Hermeskeil: Illegales Motorradrennen und Unfall mit Fahrerflucht

Foto: Julian Stratenschulte / dpa / Symbolbild

HERMESKEIL. Am gestrigen Donnerstag kam es gegen 3.05 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Motorrad auf der L151 kurz nach dem Ortsausgang Hermeskeil in Fahrtrichtung Nonnweiler. Laut Schilderung kamen einem PKW zwei Motorradfahrer entgegen, welche augenscheinlich ein Kraftfahrzeugrennen fuhren.

Als sie an dem PKW vorbeifuhren, kam es zum Kontakt mit einem der Motorräder. Hierbei entstand Sachschaden am PKW. Die unfallverursachenden Motorradfahrer verließen im Anschluss unerkannt die Unfallörtlichkeit.

Zeugen, welche Angaben insbesondere zu benannten Motorrädern machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Hermeskeil persönlich oder telefonisch unter der 06503-91510 zu melden. (Quelle: Polizeidirektion Trier)

