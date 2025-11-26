Trier: Handball-WM der Frauen 2025 startet

Foto: Arena Trier

TRIER – Zum zweiten Mal nach 2017 ist Trier im November und Dezember 2025 Gastgeber für die Handball-Weltmeisterschaft der Frauen, die in Deutschland und den Niederlanden ausgetragen wird.

Weitere Spiele finden in Stuttgart, Dortmund, Rotterdam und in der Trierer Partnerstadt s-Hertogenbosch statt.

Nationen

In der Trierer SWT-Arena finden vom 26. November bis 1. Dezember alle zwölf Spiele der Vorrundengruppen D und H statt. In der Gruppe D treffen Montenegro, Spanien, Färöer und Paraguay aufeinander. In der Gruppe H messen sich Norwegen, Angola, Südkorea und Kasachstan.

Norwegen zählt als amtierender Olympiasieger und Europameister zu den Turnierfavoriten. Für dieses Team wird auch die aktuelle Welthandballerin Henny Reistad in Trier auflaufen. Aus Norwegen, aber auch aus Spanien und von den Färöer-Inseln werden größere Fangruppen in Trier erwartet.

Tickets

Vom 26. November bis 1.Dezember finden in der SWT-Arena täglich zwei Spiele statt, zumeist um 18 und 20.30 Uhr. Im Unterschied zur WM 2017 gibt es keine Einzeltickets für ein Spiel, sondern nur Tagestickets, die somit zwei Spiele einer Vorrundengruppe umfassen. Außerdem gibt es für Gruppen ab zehn Personen Rabatt pro Eintrittskarte. Ein „Preliminary Round Ticket“ ist ein Paket, das alle Spiele einer Vorrundengruppe beinhaltet. Tickets gibt es online unter www.swtarena-trier.de.

Spielplan

  • Mittwoch, 26. November, 1. Spieltag Gruppe D
    18 Uhr: Spanien – Paraguay
    20.30 Uhr: Montenegro – Färöer
  • Donnerstag, 27. November, 1. Spieltag Gruppe H
    18 Uhr: Angola – Kasachstan
    20.30 Uhr: Norwegen – Südkorea
  • Freitag, 28. November, 2. Spieltag Gruppe D
    18 Uhr: Paraguay – Montenegro
    20.30 Uhr: Spanien – Färöer
  • Samstag, 29. November, 2. Spieltag Gruppe H
    18 Uhr: Angola – Südkorea
    20.30 Uhr: Kasachstan – Norwegen
  • Sonntag, 30. November, 3. Spieltag Gruppe D
    15.30 Uhr: Färöer – Paraguay
    18 Uhr: Montenegro – Spanien
  • Montag, 1. Dezember, 3. Spieltag Gruppe H
    18 Uhr: Südkorea – Kasachstan
    20.30 Uhr: Norwegen – Angola
