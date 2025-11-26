Einbruch in Firmengebäude im Gewerbegebiet Weinsheim: Pkw und Metallwaren entwendet

WEINSHEIM – In der Nacht zum 26. November 2025 drangen bislang unbekannte Täter in ein Firmengebäude im Gewerbegebiet Weinsheim ein, wie die Polizei mitteilte.

Umfangreiche Beute und hoher Sachschaden

Die Täter entwendeten aus dem Gebäude hochwertige Metallwaren, verschiedene professionelle Werkzeuge und darüber hinaus einen kompletten Pkw.

Der durch den Diebstahl und Sachbeschädigungen entstandene Gesamtschaden wird auf einen mittleren bis hohen fünfstelligen Betrag geschätzt.

Die Polizeiinspektion Prüm hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet dringend um Mithilfe aus der Bevölkerung. Zeugen, die in der fraglichen Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Gewerbegebiets beobachtet haben, werden gebeten, sich telefonisch unter 06551-9420 oder per E-Mail an [email protected] zu melden.