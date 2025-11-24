Luxemburg: Einbrüche, Alkoholfahrten und ein aggressiver Randalierer

LUXEMBURG. Für den gestrigen Sonntag sowie die zurückliegende Nacht meldet die Police Grand-Ducale u.a. mehrere Einbrüche und Alkoholfahrten an unterschiedlichen Orten im Großherzogtum.

Am Nachmittag des 23.11.2025 wurde ein Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Rue Kohlenberg in Luxembourg-Cessange gemeldet, bei dem ersten Informationen nach bis dato unbekannte Täter sich durch die Terrassentür Zugang zum Inneren verschafften. Unter anderem wurde Bargeld sowie zwei Armbanduhren entwendet.

Ein weiterer Einbruch wurde später am Nachmittag in ein Einfamilienhaus in der Rue Jean Laux in Kayl gemeldet, bei dem ersten Informationen zufolge bislang unbekannte Täter ins Innere gelangten, indem sie ein hinteres Fenster aufbrachen und Schmuck entwendeten.

In beiden Fällen wurden Ermittlungen eingeleitet.

Ebenfalls am 23.11.2025 wurden Beamte während einer Patrouillenfahrt kurz nach 7.00 Uhr auf der Route de Trèves in Senningerberg auf ein Fahrzeug aufmerksam, dessen Beifahrertür offen stand. Als sie sich dem Fahrzeug näherten, konnten sie ersten Informationen zufolge feststellen, dass bis dato unbekannte Täter ins Innere gelangt waren und dieses auf Wertgegenstände durchsucht hatten.

Auch hier wurden Ermittlungen eingeleitet.

Am Abend des 23.11.2025 wurde der Polizei auf der A6 in Richtung Arlon ein Fahrzeug gemeldet, das in Schlangenlinien fuhr. Eine Polizeistreife konnte den Fahrer kurze Zeit später stoppen und kontrollieren. Ein Alkoholtest verlief positiv, der Führerschein wurde eingezogen.

Am gleichen Abend wurde der Polizei in der Rue de Beggen in Luxembourg-Eich ein Verkehrsunfall zwischen vier Fahrzeugen gemeldet. Ersten Informationen zufolge flüchtete einer der Fahrer nach dem Unfall. Dieser begab sich jedoch kurz darauf wieder zu Fuß zum Unfallort. Der Fahrer wurde einem Alkoholtest unterzogen, welcher positiv verlief. Der Führerschein wurde eingezogen. Niemand wurde beim Unfall verletzt.

In der Nacht zum 24.11.29025 wurde eine Polizeistreife in Luxembourg-Rollingergrund auf ein Fahrzeug aufmerksam, das bei Rot über eine Ampel fuhr. Der Fahrer wurde daraufhin kontrolliert. Dieser wies deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum auf. Der Alkoholtest verlief positiv und Protokoll wurde erstellt.

Am Abend des 23.11.25 wurde der Polizei eine betrunkene Person in der Rue Erasme in Luxembourg-Kirchberg gemeldet, welche sich verbal aggressiv benahm. Als Amtierende vor Ort eintrafen, wurde dieser zunehmend unkooperativ. Durch den stark alkoholisierten Zustand der Person stellte diese eine Gefahr für sich selbst und Dritte dar und wurde nach ärztlicher Untersuchung im Passagearrest untergebracht. (Quelle: Police Grand-Ducale)