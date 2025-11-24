RLP: Meldesystem Waldecho startet – Bürger sollen Probleme im Wald melden

Direkter Draht in das Forstamt: Wer im Staatswald in Rheinland-Pfalz Probleme entdeckt, kann sie per App melden. Und bleibt über den Bearbeitungsstand informiert.

0
Foto. Silas Stein/dpa/Symbolbild

MAINZ. Müll im Wald oder ein umgestürzter Baum auf dem Wanderweg: In Rheinland-Pfalz können solche Dinge nun direkt an das jeweils zuständige Forstamt gemeldet werden. Die rheinland-pfälzische Umweltministerin Katrin Eder (Grüne) stellt das Meldesystem Waldecho für den Staatswald am heutigen Montag (12.00) bei Ober-Olm nahe Mainz vor.

Es war zuvor im Forstamt Kaiserslautern erfolgreich getestet worden. Das Besondere daran: Wenn Wanderer oder Spaziergänger einen Hinweis geben, bekommen sie eine Rückmeldung und können dabei den jeweiligen Bearbeitungsstand via App oder Browser einsehen. Rheinland-Pfalz zählt zu den waldreichsten Bundesländern. (Quelle: dpa)

Vorheriger Artikel++ Aktuell: Vollsperrung auf der A3 – PKW überschlägt sich – drei Verletzte ++
Nächster ArtikelAhrtalbahn bald fertig: Sonderfahrten am 12. Dezember – Festzelt am Bahnhof Altenahr

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.