++ Aktuell: Vollsperrung auf der A3 – PKW überschlägt sich – drei Verletzte ++

0
Foto: Stefan Puchner / dpa / Symbolbild

GIROD. Am heutigen Montag ereignete sich auf der A3 in Fahrtrichtung Frankfurt gegen 6.00 Uhr ein Verkehrsunfall mit einem PKW. Aus bislang ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich.

Die drei Fahrzeuginsassen wurden verletzt. Momentan befinden sich Kräfte des Rettungsdienstes, der Feuerwehr, der Autobahnmeisterei und der Polizei Montabaur im Einsatz. Die Richtungsfahrbahn Frankfurt ist aktuell vollgesperrt. Die Sperrung wird noch mindestens eine Stunde andauern.

Verkehrsteilnehmer werden gebeten, an der Anschlussstelle Montabaur die Unfallörtlichkeit zu umfahren. Bei weiteren Erkenntnissen wird nachberichtet. (Quelle: Verkehrsdirektion Koblenz)

