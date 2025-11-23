Mehrere Einbrüche in Luxemburg – Hochaggressiver Suff-Fahrer beleidigt Beamte

LUXEMBURG. Für den gestrigen Samstag und den heutigen Sonntag meldet die Police Grand-Ducale mehrere Einbrüche sowie eine Alkoholfahrt mit einem hochaggressiven Fahrer.

Am frühen Morgen des 23.11.2025 fiel einer Polizeistreife in Rodange ein PKW auf, welcher mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Als die Beamten das Blaulicht einschalteten, setzte der Fahrer seine Fahrt fort und befuhr wenig später einen Parkplatz, wo er seinen PKW abstellte und davon ging.

Der mutmaßliche Fahrer wurde durch die Beamten angetroffen. Dieser leugnete jedoch, sein Fahrzeug zuvor gesteuert zu haben, obschon die Beamten der Mann eindeutig als Fahrer identifizieren konnten. Aufgrund von Anzeichen eines eventuellen Alkoholkonsums wurde die Person einem summarischen Alkoholtest unterzogen, welcher positiv ausfiel.

Der Mann wurde anschließend zwecks Atemlufttest zur Polizeistelle verbracht. Dieser wurde jedoch von der Person verweigert. Ein provisorisches Fahrverbot wurde zugestellt.

Der Fahrer begann anschließend die Beamten zu beleidigen und wurde immer aufbrausender. Da der Mann, bedingt durch sein Verhalten und seinen alkoholisierten Zustand, eine Gefahr für sich selbst und für Dritte darstellte, wurde er, nachdem er ärztlich für haftfähig befunden wurde, in der Arrestzelle untergebracht. Protokoll wurde angesagt.

Am Abend des 22.11.2025 sowie am frühen Morgen des 23.11.2025 wurden mehrere Einbrüche gemeldet.

So zum Beispiel gegen 19.00 Uhr in Soleuvre. Hier wurde ein Einbruch in ein Einfamilienhaus gemeldet. Bis dato unbekannte Täter verschafften sich über eine Nebentür Zutritt zum Haus, durchwühlten sämtliche Zimmer und entwendeten einige Wertgegenstände.

Gegen 22.30 Uhr wurde ein Einbruch in Hollerich gemeldet. Unbekannte Täter haben sich über eine Balkontür Zutritt ins Innere eines Hauses verschafft und dieses komplett durchwühlt. Es wurden einige Wertgegenstände entwendet.

Die Spurensicherung der Polizei begab sich in allen Fällen vor Ort und die Ermittlungen wurden aufgenommen. (Quelle: Police Grand-Ducale)