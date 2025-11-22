Starke Rauchentwicklung: Stichflamme aus Pfanne löst Feuerwehreinsatz aus

MANDERSCHEID. Am 21.11.2025, gegen 7.50 Uhr, war eine 28-jährige Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Mosenbergstraße in Manderscheid mit Vorbereitungen des morgendlichen Frühstücks beschäftigt. Hierbei kam es aus Unachtsamkeit zu einer Stichflammenentwicklung des Öls in der Pfanne, wodurch sich die 28-Jährige leicht an der Hand verletzte.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden Kräfte der Feuerwehr verständigt. Es mussten glücklicherweise keinerlei Löscharbeiten durchgeführt werden. Es entstand keinerlei Sachschaden. Die Verletzung der 28-Jährigen war glücklicherweise nur leicht und wurde durch den Rettungsdienst vor Ort versorgt. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)

