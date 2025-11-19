Nittel: Terrassentür aufgebrochen – Diebe machen vierstellige Beute

NITTEL – Im Zeitraum vom Sonntag, 16. November 2025, bis zum Dienstag, 18. November 2025, ereignete sich ein Wohnungseinbruch in einem Anwesen in der Wiesenstraße in Nittel.

Terrassentür aufgebrochen und Wertgegenstände entwendet

Bisher unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Haus, indem sie eine Terrassentür aufbrachen.

Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten dabei Gegenstände im Wert eines mittleren vierstelligen Betrages.

Die Kriminalpolizei Trier hat die Ermittlungen aufgenommen, um die Identität der Täter zu klären. Zeugen, welche im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Wiesenstraße gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0651 983-43390 bei der Kriminalpolizei zu melden.