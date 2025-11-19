Trier: Winter-Wonderland – Sparkasse Ice-Arena startet am Kornmarkt

TRIER – Die beliebte Eisbahn und das Winterland Trier am Kornmarkt eröffnen in diesem Jahr zeitgleich mit dem Trierer Weihnachtsmarkt am 21. November. Die Ice-Arena bietet auch in der Saison 2025/26 wieder Freizeitvergnügen für alle Eissport-Fans.

Die offizielle Eröffnung der Sparkasse Trier Ice-Arena findet am 21. November ab 18 Uhr statt. Ab dann heißt es Ring frei fürs Schlittschuhlaufen, Mottopartys und Winterfahrspaß. „Wir freuen uns sehr, die Eisbahn wieder für die Region ermöglichen zu können. Die Sparkasse Trier Ice-Arena ist längst ein fester Bestandteil des Winterlebens in Trier und bietet Jung und Alt ein besonderes Erlebnis,“ erklärt Dr. Peter Späth, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Trier.

Auch lange nach dem Ende des Weihnachtsmarkts können Besucherinnen und Besucher noch Winterzauber auf dem Kornmarkt erleben. Planmäßig bietet die Ice-Arena und die angrenzende City Alm bis zum 1. Februar 2026 nicht nur Wintersportfans, sondern auch Feierwilligen sowie Kindern eine Anlaufstelle.

Events und Highlights

In dieser Saison erwartet die Gäste eine Neuerung: Erstmals wird eine Bühne direkt auf dem Eis aufgebaut – inklusive Zelt. Damit entsteht eine einzigartige Atmosphäre für das Publikum. Mit dabei sind unter anderem Marco Dühr, Eli & Friends, Achim Weinzen und Frank Rohles. Hüttenpartys laden in der City Alm weiter zum Feiern ein. „Die Resonanz auf unsere Hüttenpartys ist überwältigend. Es zeigt, dass die Ice-Arena nicht nur ein Ort zum Sporttreiben, sondern auch zum geselligen Beisammensein ist,“ betont das Team.

Und auch für die jüngeren Gäste bietet die Ice-Arena Spaß: Zum Beispiel am 5. Dezember. Da verteilt der Grinch auf der Eisfläche kleine Nikoläuse und andere Überraschungen an Kinder. Im Januar legt ein DJ bei der Kinder-Disco auf und sorgt für winterlichen Partyspaß.

Saisonabschluss mit Malle-Party

Das nächste Highlight im Trierer Kalender steht schon in den Startlöchern: Fastnacht ist dieses Jahr früh an. Zur Einstimmung auf die närrische Session und zum Abschluss der Winter-Saison findet am 31. Januar 2026 eine Malle-Party auf und neben der Ice-Arena statt. Wer möchte, darf gerne im Kostüm erscheinen.

Über die Sparkasse Trier Ice-Arena

Die Sparkasse Trier Ice-Arena am Kornmarkt ist seit Jahren ein beliebter Treffpunkt für Eislauffans, Familien und Feierfreudige. Mit kreativen Event-Ideen, regionalen Künstlern und einem abwechslungsreichen Programm bietet sie ein Wintererlebnis der besonderen Art.

Die Eislaufzeiten sind im Zweieinhalb-Stunden-Rhythmus gestaffelt, dazwischen erfolgt je-weils eine Pause von einer halben Stunde.

Reservierungen fürs Eislaufen sind nur vormittags per Mail möglich. Außerhalb der Ferien ist die Eislaufzeit von 10:00 Uhr bis 12:30 Uhr ausschließlich für Schulen nach vorheriger Anmeldung bestimmt. Kontakt: [email protected]