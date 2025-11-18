Eifelkreis: Brand in Einfamilienhaus – zwei Bewohner ins Krankenhaus

Am späten Montagabend brennt es in Bettingen in der Eifel in einem Haus. Die Bewohner können sich in Sicherheit bringen.

Foto: Rolf Vennenbernd / dpa / Symbolbild

BETTINGEN. Zwei Menschen sind beim Brand eines Einfamilienhauses in Bettingen (Eifelkreis Bitburg-Prüm) leicht verletzt worden. Das Feuer brach am späten Montagabend aus, wie die Polizei mitteilte.

Die beiden Bewohner des Hauses konnten sich aus dem Gebäude retten. Mit leichten Verletzungen seien sie in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Brand sei von der Feuerwehr gelöscht worden, sagte ein Sprecher der Polizei am Morgen. Eine Brandwache sei noch vor Ort. Die Brandursache war zunächst unklar. (Quelle: dpa)

