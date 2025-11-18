Leiwen: Betrunken gegen Grundstücksmauer gedonnert und abgehauen

LEIWEN. Am 15.11.2025 kam es um circa 10.10 Uhr in der Matthiasstraße in Leiwen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein PKW von der Fahrbahn abkam und eine Grundstücksmauer beschädigte. Im Anschluss entfernte sich der Fahrer samt Fahrzeug unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Die durch den Unfall entstandene Schadenssumme ist derzeit noch unbekannt. Wie sich später herausstellte stand der verursachende Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol. Er wurde durch eine Polizeistreife angetroffen und muss sich nun einem Ermittlungsverfahren wegen mehrerer Verkehrsstraftaten stellen.

Wenige Minuten vor dem Unfall in der Matthiasstraße (gegen 10.05 Uhr) befuhr der PKW die L48 von der Zummethöhe kommend in Fahrtrichtung Leiwen. Nach bisherigen Erkenntnissen dürften zwei bislang unbekannte Fußgänger die Landstraße gequert haben, als der PKW auf die Ortslage zufuhr.

Die Polizeiinspektion Schweich hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die beiden Fußgänger sowie weitere mögliche Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf die Tat geben können, um sachdienliche Hinweise (Telefon 06502/9157-0). (Quelle: Polizeidirektion Trier)