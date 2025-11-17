Regionalexpress am Hauptbahnhof Trier evakuiert: Reizgas im Zug versprüht

TRIER – Am Freitagnachmittag gegen 17:00 Uhr musste ein Regionalexpress bei der Ankunft am Hauptbahnhof Trier aufgrund eines Vorfalls evakuiert werden.

Reizgas im Zug versprüht: 30 Reisende betroffen

Ermittlungen der Bundespolizei ergaben, dass zwei unbekannte Reisende kurz vor der Ankunft Reizgas im Zug versprühten. Infolgedessen klagten rund 30 Reisende über Atembeschwerden.

Eine 43-jährige Reisende wurde vorsorglich zur Behandlung den Rettungssanitätern übergeben. Nachdem durch die Einsatzkräfte festgestellt wurde, dass keine unmittelbare Gefahr eine

r weiteren Gesundheitsschädigung mehr bestand, konnte der Zug seine Fahrt fortsetzen. Die Bundespolizei Trier hat die Ermittlungen zur Identifizierung der Täter aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0651 – 43678-0 zu melden.