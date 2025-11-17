Tödliches Drama auf der A620! Lkw rast über Leitplanke – Fahrer stirbt!

Saarlouis. Ein schwerer Verkehrsunfall hat am heutigen Montagmorgen die A620 bei Saarlouis in ein Chaos aus Trümmern und blockierten Fahrbahnen verwandelt. Gegen 09:54 Uhr verlor ein 55-jähriger französischer Lkw-Fahrer zwischen der Anschlussstelle Lisdorf und der angrenzenden Autobahntankstelle aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Lastwagen – mit tödlichen Folgen.

Lkw durchbricht Mittelleitplanke und überschlägt sich auf Gegenfahrbahn

Nach Angaben der Polizei befuhr der Fahrer zunächst die rechte Spur in Richtung Luxemburg, setzte dann jedoch zu einem Überholmanöver an. In diesem Moment verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, prallte gegen die Mittelleitplanke, durchbrach sie vollständig und wurde auf die Gegenfahrbahn geschleudert.

Der Lkw überschlug sich und kam schließlich seitlich auf der linken Spur der Fahrtrichtung Saarbrücken zum Liegen. Der Fahrer erlag noch vor Ort seinen schweren Verletzungen – jede Hilfe kam zu spät.

Ladung fliegt über die Fahrbahn – Pkw-Fahrer verletzt

Die Gewalt des Unfalls schleuderte Teile der Ladung – darunter Steine – meterweit über die Gegenfahrbahn. Ein Stein durchschlug die Windschutzscheibe eines entgegenkommenden Pkw und verletzte dessen Fahrer am Arm. Zudem wurden mehrere weitere herannahende Fahrzeuge durch herumfliegende Ladungsteile beschädigt.

Viele Zeugen unter Schock – Rettungskräfte im Großeinsatz

Mehrere Augenzeugen mussten, laut Polizei, medizinisch betreut werden – viele von ihnen standen unter erheblichem Schock. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften, darunter Feuerwehr, Rettungsdienst, Autobahnpolizei und der Rettungshubschrauber Christoph 16, war im Einsatz.

Die Staatsanwaltschaft Saarbrücken ordnete ein unfallanalytisches Gutachten an.

A620 vollgesperrt – Sperrung dauert mehrere Stunden

Die Autobahn musste in beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt werden. Aufgrund der komplexen Bergungsarbeiten, der Unfallaufnahme sowie der Reinigung der mit Steinen übersäten Fahrbahn wird die Sperrung noch mehrere Stundenandauern.