OB Leibe übergibt Fahnenband für Blau-Weiß Ehrang – Lob für vielfältiges Engagement

Oberbürgermeister Wolfram Leibe (3. v. r.) übergibt das Fahnenband in der Vereinsfarbe an den Ersten Vorsitzenden von Blau-Weiß Ehrang, Dennis Labarbe, der gemeinsam mit Vizepräsident Florian Zimmer, dem technischen Leiter Volker Feil und dem Ehrenvorsitzenden Jürgen Haubrich (v. l.) ins Rathaus kam. Ebenfalls bei dem Termin dabei war Janine Pauly vom Büro des Oberbürgermeisters. Foto: Presseamt Trier

TRIER. Oberbürgermeister Wolfram Leibe empfing Vorstandsmitglieder des Theater- und Karnevalsvereins „Blau-Weiß Ehrang 1909“ im Rathaus und übergab anlässlich des 111. Jubiläums des Vereins ein Fahnenband an den Vereinsvorsitzenden Dennis Labarbe. Der 580 Mitglieder zählende Verein feierte bereits 2020 sein Jubiläum.

Durch verschiedene Umstände – unter anderem Corona – kam es jedoch erst jetzt zur Übergabe. Der Freude darüber tat dies keinen Abbruch: „Wir werden das Fahnenband mit Stolz an der Standarte tragen“, betonte Labarbe gegenüber dem OB. Dieser lobte das vielfältige Engagement des Vereins und hob den reibungslosen Generationenübergang hervor: 2022 übergab Jürgen Haubrich, der das Amt des Ersten Vorsitzenden 42 Jahre innehatte, an Dennis Labarbe. Haubrich, der seit 1972 ununterbrochen in Ehrang in der Bütt steht und mit seinen Mundartstücken begeistert, ist Ehrenvorsitzender des Vereins. (Quelle: Stadt Trier)

