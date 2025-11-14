Große Vermisstensuche in Enkirch: Seniorin (84)verschwunden – Hinweise dringend gesucht!

0
Die Seniorin wird seit Donnerstag vermisst

ENKIRCH. Seit Donnerstagnachmittag wird die 84-jährige Ursula Demant aus Enkirch vermisst. Die Seniorin verließ gegen 16 Uhr ihr Zuhause, um – wie jeden Tag – einen Spaziergang zu machen. Doch anders als sonst kehrte sie nach ein bis eineinhalb Stunden nicht zurück. Trotz intensiver Suche fehlt von ihr weiterhin jede Spur.

Großaufgebot im Einsatz: Spürhunde, Drohnen, Hubschrauber, Boote

Zunächst suchten Angehörige selbst die üblichen Wege und Lieblingsstrecken der Seniorin ab – ohne Erfolg. Wenig später startete die Polizei eine groß angelegte Suchaktion.

Im Einsatz waren:

  • Feuerwehreinheiten mehrerer Orte

  • Personensuchhunde

  • ein Polizeihubschrauber

  • Drohnen

  • ein Boot auf der Mosel

Trotz stundenlanger Suche in den Abend- und Nachtstunden konnte die Vermisste bislang nicht gefunden werden. Die Suchmaßnahmen werden heute, am Freitag, fortgesetzt.

Vermisste ist körperlich fit – aber zeigt Anzeichen beginnender Demenz

Die Polizei teilt mit, dass Ursula Demant körperlich gut unterwegs sei, jedoch Anzeichen einer beginnenden Demenz zeige. Daher könne nicht ausgeschlossen werden, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet oder orientierungslos geworden ist. Mehr News aus Bernkastel-Wittlich

Die 84-Jährige geht regelmäßig zum Friedhof oder entlang der Mosel – zwei Routen, die derzeit besonders intensiv abgesucht werden.

Beschreibung der Vermissten

  • Alter: 84 Jahre

  • Figur: schlank

  • Haare: kurz, blond

  • Brille: ja

  • Bekleidung: hellgraue Steppjacke, Jeans, braune Halbschuhe

Polizei bittet dringend um Hinweise

Wer die Seniorin seit Donnerstagnachmittag gesehen hat oder Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Zell unter 06542 / 98670 zu melden.

