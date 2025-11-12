Trier: Leuchtmittel-Tauschprogramm ein voller Erfolg – nur noch wenige LEDs verfügbar

TRIER – Seit letzter Woche können Trierer Bürgerinnen und Bürger kostenlos an verschiedenen Stationen in der Stadt ihre alten Glühbirnen gegen energiesparende LEDs eintauschen.

Die Aktion wurde so gut angenommen, dass einige Stationen nur noch wenige oder gar keine LEDs mehr auf Lager haben.

Wer das Tauschprogramm noch in Anspruch nehmen möchte, ist daher dazu aufgerufen, sich unbedingt vorher auf der Website https://geoportal.trier.de/led/led_tauschprogramm.php über Öffnungszeiten und die Verfügbarkeit von LEDs zu informieren.

Durch den Tausch der Leuchtmittel soll der Energieverbrauch vermindert und somit auch die Stromkosten für Haushalte gesenkt und das Klima weniger belastet werden.

Allein durch die 2.570 LEDs, die nun in Trierer Haushalten leuchten werden, lassen sich jährlich um die 56.000 Kilowattstunden sparen – das entspricht in etwa dem jährlichen Stromverbrauch von 24 Zwei-Personen-Haushalten.

Ermöglicht wird das Programm durch Fördermittel aus dem Kommunalen Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI) des Landes.