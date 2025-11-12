RLP: Tragödie auf der Landstraße – Mann in Krankenfahrstuhl getötet

Foto: Freiwillige Feuerwehr VG Rülzheim

RÜLZHEIM/PFALZ – Ein 68-Jähriger in einem motorisierten Rollstuhl ist im Südosten von Rheinland-Pfalz getötet worden, als ein Auto von hinten auf ihn prallte.

Der Polizeidirektion Landau zufolge hatte der Mann die Landstraße 540 von Rheinzabern kommend Richtung Rülzheim mit dem sogenannten Krankenfahrstuhl befahren. Ein 41-jähriger Autofahrer habe sich von hinten genähert und sei aufgefahren.

Bei dem Unfall, der sich am frühen Dienstagabend ereignete, habe der 68-Jährige tödliche Verletzungen erlitten. Ein Gutachter sei mit der Ermittlung der Ursache beauftragt worden, hieß es.

