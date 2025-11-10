Eifelkreis: Ekel-Fund an der B51 – Illegale Ablagerung von Wildschweinkadavern

PRÜM/ORLENBACH – Am 09.11.2025 wurde der Polizeiinspektion Prüm die Ablagerung mehrerer aufgebrochener Wildschweine an der B 51 gemeldet. Der Fundort befindet sich im Bereich der Anschlussstelle Prüm (BAB 60) in der Gemarkung Orlenbach.

Verwesungsgeruch bestätigt längere Liegezeit

Beim Antreffen am Fundort war ein deutlicher Verwesungsgeruch wahrzunehmen, was darauf hindeutet, dass die Kadaver bereits längere Zeit dort illegal abgelagert wurden.

Die Polizei Prüm bittet nun die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Klärung dieses Sachverhalts. Zeugen, welche Angaben zu einem möglichen Verantwortlichen für diese widerrechtliche Ablagerung von Tierresten machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06551/9420 oder per E-Mail unter [email protected] zu melden.