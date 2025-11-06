Schweich: Busumleitung am verkaufsoffenen Sonntag – Haltestellen werden verlegt

Foto: pixabay/Symbolbild

SCHWEICH. Am 9. November 2025 werden für den verkaufsoffenen Sonntag die Richtstraße und Brückenstraße in Schweich zwischen 6 und 19 Uhr voll gesperrt. Daher fahren die Busse der Linie 87 in diesem Zeitraum zwischen den Haltestellen Ermesgraben und Langfuhr eine Umleitung über die Feldstraße.

Die Haltestellen Brunnen, Altes Weinhaus, Madellstraße, An der Lehmbach und Ludwig-Uhland-Straße werden an die Haltestellen Ermesgraben und Langfuhr verlegt. Für Fragen zur Busumleitung steht das Team im SWT-Stadtbus-Center an der Treviris-Passage oder telefonisch unter 0651/717-273 zur Verfügung. (Quelle: SWT)

