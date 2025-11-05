Arbeitgebermarke EIFEL und Dr. Klein & Partner kooperieren

PRÜM/BITBURG – Das Fachkräftenetzwerk „Arbeitgebermarke EIFEL“ steht für Qualität, Regionalität und Kooperation. Die knapp 50 Mitgliedsunternehmen der Arbeitgebermarke EIFEL lassen ihre Personalverantwortlichen regelmäßig coachen und ihre Arbeit turnusmäßig neutral checken, damit sie für bestehende und zukünftige Mitarbeitende authentische attraktive Arbeitgeber sind und beste Chancen beim Recruiting haben.

Dieser kontinuierliche Verbesserungsprozess verschafft Wettbewerbsvorteile auf dem Arbeitsmarkt und sorgt für Weiterentwicklung und Zukunftsfähigkeit der Unternehmen. Durch starke EIFEL Arbeitgeber profitieren nicht nur die Mitarbeitenden, sondern auch die gesamte Region.

Und genau in diese Richtung zielt die neue Zusammenarbeit der Arbeitgebermarke EIFEL mit der bekannten Unternehmensberatung Dr. Klein & Partner aus Bitburg. Einerseits bietet die Arbeitgebermarke EIFEL das „INQA-Coaching“ bestehenden und potenziellen Mitgliedsunternehmen als eines von mehreren „Qualitätsnachweisen“ an, das von Dr. Carmen Klein und Dr. Holger Klein, Partner von Dr. Klein & Partner Unternehmensberater, betreut werden kann. Andererseits erweitert die Arbeitgebermarke EIFEL ihr Portfolio an anerkannten Qualitäts-Checks um zwei Angebote der Bitburger Unternehmensberatung. Dr. Klein & Partner bieten zukünftig ein „Organisationales Resilienz-Profil“ angelehnt an die ISO 22316 sowie eine förderfähige SWOT-Analyse zu „Meine Personalstrategie der Zukunft“ an.

Dr. Holger Klein: „Wir haben sehr gute Erfahrungen und Erfolge mit unseren Tools – ob INQA-Coaching, Personalstrategie der Zukunft oder Resilienz-Profil – bei unseren Kunden. Gerade die attraktiven Fördermöglichkeiten beim INQA-Coaching oder der Personalstrategie machen den Einstieg in die Beratung für Unternehmen sehr interessant.“ Markus Pfeifer, verantwortlich für das Netzwerkmanagement der EIFEL Arbeitgeber: „Wir gewinnen mit der Unternehmensberatung Dr. Klein & Partner erfahrene Fachleute mit regionaler Verbundenheit und Vernetzung. Die Unternehmen bekommen ein größeres Angebot an Leistungen und Wahlmöglichkeiten. Für mich eine klassische WIN-WIN-Situation. Alles zum Wohle unserer EIFEL.“