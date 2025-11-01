Eifelkreis: Biker rutscht in Kurve aus – Motorradfahrer auf der B265 schwerverletzt

OLZHEIM-KNAUFSPESCH – Wie die Polizei Prüm am Samstagnachmittag mitteilt, ereignete sich bereits am Donnerstag, den 30.10.2025, gegen 12.45 Uhr, auf der B265 zwischen Forsthaus Schneifel und Knaufspesch ein Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde.

Kontrollverlust durch Fahrbahnverschmutzung

Der Motorradfahrer befuhr die B265 in Fahrtrichtung Knaufspesch, als er in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und von der Straße abkam.

Nach ersten Erkenntnissen befand sich im Kurvenbereich eine Schicht aus Matsch bzw. Erdmaterial. Es wird vermutet, dass ein unbekanntes Fahrzeug zuvor durch den Straßengraben fuhr und dadurch das Material auf die Fahrbahn befördert hatte.

Der verletzte Motorradfahrer wurde nach medizinischer Erstversorgung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die Polizeiinspektion Prüm bittet Zeugen des Verkehrsunfalls oder Personen, die Hinweise auf das verunfallte bzw. verunreinigende Fahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer 06551-9420 zu melden.