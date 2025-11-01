Irrsinn auf der A1: Harakiri-Überholmanöver, Crash und Flucht

REINSFELD/A1 – Am heutigen Samstag, 01.11.2025, ereignete sich gegen 17.14 Uhr auf der A1 in Fahrtrichtung Saarbrücken kurz vor der Raststätte „Hochwald West“ eine Verkehrsgefährdung mit anschließender Verkehrsunfallflucht.

Riskantes Überholen führt zur Kollision

Ein grauer, älterer Mercedes Benz (mutmaßlich CE 300) soll hierbei rechts überholt haben, während ein VW gerade einen schwarzen/dunklen SUV (TR-Kennzeichen) überholte. Der Mercedes fuhr dabei zwischen den beiden anderen Fahrzeugen hindurch, was zu einer Kollision der Außenspiegel mit dem VW führte.

Der SUV auf der linken Spur musste ausweichen, um einen weiteren Zusammenstoß zu verhindern.

Nach dem Unfall beschleunigte der Fahrer des Mercedes auf über 170 km/h und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle in Richtung Saarbrücken. Die Polizeiautobahnstation Schweich bittet insbesondere den Fahrer des schwarzen/dunklen SUV sowie weitere Zeugen dringend um Kontaktaufnahme unter 06502 9165 0.