Wittlich: Fahrerwechsel vor Kontrolle – 15-Jähriger auf Roller mit über 1,0 Promille unterwegs

WITTLICH – In der Freitagnacht, 01.11.2025, beabsichtigten Beamte der Polizeiinspektion Wittlich und der Bereitschaftspolizei gegen 02:30 Uhr eine Verkehrskontrolle in der Edisonstraße.

Dort fiel ein Roller auf, der mit zwei Personen besetzt war. Beim Erblicken der Polizei hielt das Fahrzeug an und es wurde ein schneller Fahrerwechsel durchgeführt.

Bilanz der Kontrolle: Alkohol und fehlende Fahrerlaubnis

Die anschließende Überprüfung ergab mehrere Verstöße. Bei dem Fahrzeug handelte es sich nach Messung auf einem Rollenprüfstand um ein Kleinkraftrad mit einer Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h. Beide Fahrer, ein 15-Jähriger und ein 17-Jähriger, waren nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis.

Darüber hinaus stand der 15-jährige Fahrer mit über 1,0 Promille unter Alkoholeinfluss. Es wurden Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Trunkenheit im Verkehr und, gegen den Vater des 15-Jährigen, wegen Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Das Fahrzeug wurde sichergestellt und dem 15-Jährigen eine Blutprobe entnommen.