Wittlich: Nächtliche Prügel-Attacke im Schnellrestaurant – Täter flüchten

WITTLICH – Am 01.11.2025, gegen 02:58 Uhr, kam es in einem Schnellrestaurant in der Gottlieb-Daimler-Straße in Wittlich zu einem Vorfall. Ein 17-jähriger Geschädigter und seine Freunde gerieten mit einer Gruppe junger Erwachsener in ein Streitgespräch.

Im Zuge dessen wurde der 17-Jährige beleidigt und erhielt anschließend einen Schlag ins Gesicht.

Flucht im PKW und Zeugeneinsatz

Die Tätergruppe entfernte sich daraufhin in Richtung des Parkplatzes. Eine Zeugin wurde auf das Geschehen aufmerksam und versuchte, die bereits in einem Fahrzeug sitzenden Personen zur Rede zu stellen. Als die Zeugin die Türe öffnen wollte, fuhr der Fahrer los.

Trotz des Versuchs der Zeugin, das Fahrzeug noch kurzzeitig zu verfolgen, gelang es ihr nicht, den Fahrzeugführer zum Anhalten zu bewegen.

Bei dem Fluchtfahrzeug handelte es sich um einen grauen Ford Focus mit WIL-Kennzeichen.

Die Polizeiinspektion Wittlich hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise zur Tat oder zu den möglichen Tätern unter 06571 9260.