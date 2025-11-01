Saarland: Faustschlag ins Gesicht – Zwei Täter klauen Geldbörse in Zug

HOMBURG. Am 27.10.2025 kam es gegen 14.00 Uhr in einem Zug von Saarbrücken Hauptbahnhof nach Homburg Hauptbahnhof zu einem räuberischen Diebstahl zum Nachteil eines Fahrgastes. Zwei unbekannte, männliche Personen nahmen demnach, während der Geschädigte schlief, dessen mitgeführten Rucksack an sich und entwendeten die darin befindliche Geldbörse.

Der Geschädigte wurde bei der Tatausführung geweckt und versuchte den Rucksack zurückzuerlangen. Durch einen der Täter, welche lediglich als 55 Jahre sowie 25 Jahre, osteuropäisches Erscheinungsbild, dunkel gekleidet beschrieben werden können, wurde dem Geschädigten hierbei ein Faustschlag in das Gesicht versetzt. Den Tätern gelang es, mutmaßlich an der Haltestelle St. Ingbert aus dem Zug auszusteigen und sich in unbekannte Richtung zu entfernen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der

Polizei Homburg (telefonisch unter 06841-1060 oder per E-Mail

[email protected]) in Verbindung zu setzen. (Quelle: Polizeiinspektion Homburg)