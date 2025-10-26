Warnstreik bei Coca-Cola in Bad Neuenahr-Ahrweiler

BAD NEUENAHR-AHRWEILER – Warnstreik bei Coca-Cola im nördlichen Rheinland-Pfalz: Im Tarifstreit haben mit Beginn der Nachtschicht am Sonntagabend rund 250 Beschäftigte des Coca-Cola-Standorts Bad Neuenahr-Ahrweiler die Arbeit niedergelegt.

Der Warnstreik soll 24 Stunden andauern, wie die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) mitteilte. «Mit der Aktion machen sie deutlich, dass sie das bisherige Angebot der Arbeitgeberseite in den Tarifverhandlungen nicht akzeptieren», hieß es.