RLP: Betrunkener 25-Jähriger donnert gegen Strommast – über 75.000 Euro Schaden

NEUSTADT/WEINSTRAßE. Am frühen Sonntagmorgen, 26. Oktober 2025, gegen 2.05 Uhr, kam ein 25-jähriger Autofahrer aus der Stadt Neustadt mit seinem PKW auf der Kreisstraße 9 – vom Mittelhambacher Kreuz kommend in Fahrtrichtung B39 – nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug kollidierte dort mit einem freistehenden Freileitungsmast.

Bei der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten deutlichen Alkoholgeruch beim Fahrzeugführer fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,3 Promille. Zur weiteren Abklärung wurde der Mann vorsorglich in ein umliegendes Krankenhaus verbracht, dort wurden leichte Verletzungen festgestellt.

Sein Führerschein wurde mit dem Ziel der vorläufigen Entziehung sichergestellt, zudem wurde eine gerichtlich verwertbare Blutprobe angeordnet und entnommen. Am PKW entstand Totalschaden; das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Der beschädigte Freileitungsmast bewirkte eine Unterbrechung der Stromversorgung im Bereich der Unfallstelle. Die Feuerwehr sowie der lokale Energieversorger waren im Einsatz. Die Stromversorgung wurde kurzfristig abgeschaltet. Ferner traten aus dem PKW Betriebsstoffe aus, wodurch es zu Flurschäden kam. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf ca. 75.500 Euro.

Gegen den 25-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Die K9 bleibt im Bereich der Unfallstelle bis auf Weiteres voll gesperrt. Eine Instandsetzung des beschädigten Freileitungsmastes durch den örtlichen Energieversorger wird zeitnah veranlasst. (Quelle: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße)