Luxemburg: Fahrrad umgeschmissen – Schlägerei und Diebstahl mit Gewalt

LUXEMBURG. Am Nachmittag des 25.10.2025 wurde eine Schlägerei zwischen zwei Männern in der Rue de Bonnevoie im hauptstädtischen Bahnhofsviertel gemeldet. Eine Polizeistreife begab sich umgehend vor Ort und konnte das Opfer antreffen.

Ersten Informationen nach kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen den beiden Personen, da der Täter das Fahrrad des Opfers umgestoßen hatte und daraufhin vom Opfer zur Rede gestellt wurde. Der Täter wurde dem Opfer dann gegenüber handgreiflich und es kam schließlich zu einem Diebstahl mittels Gewalt. Im Rahmen einer Fahndung konnte der Tatverdächtige gestellt werden. Bei der Körperdurchsuchung konnte Diebesgut sichergestellt werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde er festgenommen und einem Untersuchungsrichter vorgeführt. (Quelle: Police Grand-Ducale)