++ TANKEN IN LUXEMBURG AKTUELL: Spritpreis für Diesel geht kräftig nach oben ++

0
Tanken an einer Zapfsäule einer Tankstelle.
Foto: Symbolbild pixabay

LUXEMBURG. Aktuelle Spritpreise in Luxemburg: Das luxemburgische Energieministerium hat am Freitagnachmittag die neuen Maximalpreise für die Kraftstoffe Diesel und Benzin an den Tankstellen im Großherzogtum ab Samstag, 25.10.25, bekannt gegeben.

Die Spritpreise in Luxemburg ab 25.10.25, 00.00 Uhr:

Die Talfahrt beim Diesel hat ein wohl ein Ende. Am Samstag kostet der Liter Dieselkraftstoff fast 6 Cent mehr.

DIESEL

Der Liter Diesel-Kraftstoff wird  im Preis um 5,9 Cent teurer, und kostet am Samstag 1,452 Euro.

SUPER 95

Der Preis für Super-95er-Benzin bleibt gleich, und der Liter kostet am Samstag dann weiter 1,473 Euro.

SUPER 98

Die Super-Variante Super98 (SuperPlus) bleibt auch im Preis stabil, sodass der Liter des Kraftstoffs am Samstag weiter 1,580 Euro kostet.

Werben auf lokalo.de

Vorheriger ArtikelDreist ausgenommen: Falscher Polizist bringt Seniorin um Erspartes

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.