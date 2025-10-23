Trier: Schaum auf der Straße in der Weberbach und Treviris – Wo kommt er her?

TRIER – In der Weberbach sowie an der Treviris-Passage befinden sich derzeit größere Mengen eines weißen Schaums auf der Straße.

Die Stadt Trier weist darauf hin, dass dadurch keine Gefahr besteht. Der Schaum ist laut der Stadt natürlichen Ursprungs.

Bei dem weißen Schaum handelt sich nicht um eine Chemikalie, sondern er wird von Bäumen verursacht. Und das kommt so: Sowohl in der Weberbach wie auch an der Trevirispassage stehen mehrere Lederhülsenbäume (Gleditschien).

Deren Früchte – große, platte Hülsen mit Samen – sind derzeit reif. Durch den starken Wind in den letzten Tagen sind zahlreiche Hülsen heruntergefallen. Wenn sie von darüber hinwegfahrenden Autos oder Bussen zerquetscht werden und es auch noch stark regnet, wie in den vergangenen Tagen, entsteht der ungefährliche Schaum.

Das Amt StadtRaum wird am Freitagvormittag versuchen, die Schoten so gut wie möglich zu beseitigen.