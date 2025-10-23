Wanderer entdecken Leiche in Pkw: Ermittler äußern sich zur Todesursache

0
Foto: Robert Michael / dpa / Symbolbild

HAINFELD – Ein Verkehrsunfall war Ermittlern zufolge die Ursache für den Tod eines Mannes bei Hainfeld (Kreis Südliche Weinstraße).

«Es ergaben sich keine Hinweise auf ein Fremdverschulden», teilte die Polizeiinspektion Edenkoben mit Verweis auf das vorläufige Obduktionsergebnis mit.

Der Tote war Mitte Oktober von Wanderern in einem Auto in einem Waldstück entdeckt worden.

Die Polizei vermutet, dass es sich um einen 56-Jährigen aus Ramberg handelt. «Die endgültige Identifizierung wird über einen DNA-Abgleich noch bis nächste Woche andauern», hieß es.

Vorheriger ArtikelKlingbeil vor MPK in Mainz: Länder-Entlastungen stehen nicht zur Debatte
Nächster ArtikelTrier: Schaum auf der Straße in der Weberbach und Treviris – Wo kommt er her?

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.