++ Region: Meteorologen warnen vor Sturmböen und Starkregen ++

MAINZ/SAARBRÜCKEN. Ein Sturmtief über der Nordsee bringt ab der Nacht zum Donnerstag zunehmend stürmisches Wetter nach Rheinland-Pfalz und ins Saarland. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Böen, Starkregen und Gewittern.

Am Mittwoch ist das Wetter noch wechselnd bis stark bewölkt bei Höchstwerten von 13 bis 17 Grad. Am Abend dreht der Wind auf Süd und frischt in den Mittelgebirgen auf. In Gipfellagen sind Sturmböen möglich. In der Nacht zum Donnerstag kann es örtlich zu Starkregen mit Mengen bis zu 30 Litern pro Quadratmeter in wenigen Stunden kommen.

DWD warnt vor Starkregen

Am Donnerstag ziehen von Südwesten her Gewitter auf, die teils kräftig ausfallen. Lokal sind schwere Sturmböen mit bis zu 85 Kilometern pro Stunde oder einzelne orkanartige Böen möglich. Auch Starkregen wird erwartet. Die Temperaturen erreichen maximal 14 bis 17 Grad, in Hochlagen 11 bis 14 Grad. In der Nacht zum Freitag lässt der Regen nach, die Tiefstwerte liegen zwischen 8 und 6 Grad, im Bergland um 4 Grad.

Am Freitag beruhigt sich das Wetter etwas: Dann bleibt es meist wechselnd bewölkt, einzelne Schauer sind noch möglich. Zum Wochenende bleibt es windig, aber etwas ruhiger. (Quelle: dpa)