Polizeieinsatz nach Meldung über maskierte Personen mit blutigen Messern

ANDERNACH – Am Dienstag, den 21.10.2025, meldete ein Passant gegen 15.30 Uhr der Polizeiinspektion Andernach zwei maskierte, männliche Personen. Diese trugen augenscheinlich blutverschmierte Messer bei sich.

Die daraufhin umgehend eingeleitete Fahndung wurde durch weitere Zeugenhinweise bestätigt.

Attrappen und Aufklärung: Kinder an Eltern übergeben

Die eingesetzten Beamten konnten die beiden Personen im Stadtgebiet feststellen und einer Personenkontrolle unterziehen.

Es handelte sich um zwei zwölfjährige Kinder, die schwarze Masken und täuschend echte Attrappen von blutverschmierten Messern mitführten.

Die Kinder wurden über den erzeugten Eindruck und die möglichen Konsequenzen ihres Handelns aufgeklärt und nach Feststellung ihrer Identität ihren Eltern übergeben. Die Polizei appelliert eindringlich an Eltern und Erziehungsberechtigte, mit ihren Kindern über verantwortungsbewusstes Verhalten im öffentlichen Raum, insbesondere im Hinblick auf das bevorstehende Halloween, zu sprechen.