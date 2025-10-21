RLP: Doch kein Bahngipfel – Unverständnis in Mainz nach Absage

0
Bahnarbeiten an Gleisen
Foto: Jens Büttner/dpa

MAINZ – Ein für kommenden Dienstag (28. Oktober) geplantes Treffen der rheinland-pfälzischen Landesregierung mit der Deutschen Bahn und Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) ist kurzfristig abgesagt worden.

Dass die Absage des im Sommer vereinbarten Bahngipfels für Rheinland-Pfalz von Seiten Schnieders und der Bahn mit Verweis auf die «schwierige Lage der Bahn» erfolge, werde mit Unverständnis aufgenommen, teilte die Staatskanzlei in Mainz mit.

Gerade die schwierige Lage der Bahn mache ein strukturiertes gemeinsames Vorgehen und damit auch einen solchen Gipfel dringender denn je, betonte die Staatskanzlei. Der Bund sei jetzt in der Pflicht, ihn schnellstmöglich nachzuholen und endlich Klarheit zu schaffen, wann wo in Rheinland-Pfalz investiert werde.

Laut Staatskanzlei sollte es bei dem Treffen am 28. Oktober darum gehen, welche Projekte im Land am drängendsten sind und wie Mittel aus dem Sondervermögen am wirksamsten eingesetzt werden können.

Vorheriger ArtikelGasaustritt im Westerwald: Menschen mussten Häuser verlassen
Nächster ArtikelPolizeieinsatz nach Meldung über maskierte Personen mit blutigen Messern

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.