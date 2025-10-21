Größerer Polizeieinsatz: Vermisstensuche im Bereich Speicher

SPEICHER/SÜLM – Wie die Polizeiinspektion Bitburg mitteilt, führte sie am heutigen Dienstag, 21.Oktober 2025, im Zeitraum von 7 bis 14 Uhr umfangreiche Suchmaßnahmen im Bereich Speicher und Sülm durch, um eine vermisste Person aufzufinden.

An diesem Einsatz waren Kräfte der örtlichen Polizei, der Bundespolizei und der Freiwilligen Feuerwehren beteiligt. Ein Polizeihubschrauber unterstützte die großangelegte Suchaktion. Die vermisste Person konnte gegen 14 Uhr wohlbehalten aufgefunden werden. Eine Gefahr für Unbeteiligte hat zu keinem Zeitpunkt bestanden.