B53 „Klüsserath – Trittenheim“ wird nach drei Jahren Bauzeit offiziell freigegeben

0
Baustellen-Schild
Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

KLÜSSERATH – Nach drei Jahren Bauzeit wird Verkehrsministerin Daniela Schmitt (FDP) die ausgebaute Bundesstraße 53 zwischen Klüsserath und Trittenheim (Landkreis Trier-Saarburg) am Donnerstag offiziell eröffnen.

Seit Anfang Oktober läuft der Verkehr über den 4,3 Kilometer langen Bauabschnitt bereits wieder, wie der Landesbetrieb Mobilität mitteilt. Mit einer rund dreijährigen Bauzeit sei das Projekt rund neun Monate früher fertiggestellt worden als geplant.

Mit dem Ausbau sei auch ein zweieinhalb Meter breiter Radweg geschaffen worden. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 19 Millionen Euro, die vom Bund finanziert wurden.

Vorheriger ArtikelTrier-Heiligkreuz: Arbeiten können beginnen – Startschuss für neuen Kunstrasenplatz
Nächster ArtikelGrößerer Polizeieinsatz: Vermisstensuche im Bereich Speicher

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.