B53 „Klüsserath – Trittenheim“ wird nach drei Jahren Bauzeit offiziell freigegeben

KLÜSSERATH – Nach drei Jahren Bauzeit wird Verkehrsministerin Daniela Schmitt (FDP) die ausgebaute Bundesstraße 53 zwischen Klüsserath und Trittenheim (Landkreis Trier-Saarburg) am Donnerstag offiziell eröffnen.

Seit Anfang Oktober läuft der Verkehr über den 4,3 Kilometer langen Bauabschnitt bereits wieder, wie der Landesbetrieb Mobilität mitteilt. Mit einer rund dreijährigen Bauzeit sei das Projekt rund neun Monate früher fertiggestellt worden als geplant.

Mit dem Ausbau sei auch ein zweieinhalb Meter breiter Radweg geschaffen worden. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 19 Millionen Euro, die vom Bund finanziert wurden.