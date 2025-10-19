Verletzungsgefahr beim Verzehr: Discounter ruft Butterwaffeln zurück – mögliche Metallteile

Lidl ruft Butterwaffeln zurück: In mehreren Bundesländern könnten Metallteile in bestimmten Chargen enthalten sein. Was müssen Verbraucher wissen?

Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Archiv

STUTTGART. Der Discounter Lidl ruft wegen möglicher Metallteile im Produkt die «Butterwaffeln mit Sirup» in der 560-Gramm-Packung zurück. Aufgrund der möglichen Verletzungsgefahr beim Verzehr sollten Kunden den Rückruf unbedingt beachten, berichtet das Portal lebensmittelwarnung.de. Der Rückruf gilt demzufolge für fast alle Bundesländer.

Butterwaffeln können zurückgegeben werden

Betroffen sind den Angaben zufolge die Chargen mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 09.12.2025, 15.12.2025, 16.12.2025, 17.12.2025 und 22.12.2025 des niederländischen Lieferanten «Biscuit international», wie es weiter hieß.

Die Butterwaffeln seien in den Bundesländern Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen und Schleswig-Holstein erhältlich gewesen. Sie könnten in allen Lidl-Filialen zurückgegeben werden. (Quelle: dpa)

