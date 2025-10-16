Trier: Bahn-Bauarbeiten – Zugreisende müssen sich an Mosel auf Ausfälle einstellen

TRIER – Wegen verschiedener Bauarbeiten an der Moselstrecke zwischen Koblenz und Trier kommt es ab Sonntag ab 22.00 Uhr zu Zugausfällen.

Zwischen Koblenz und Cochem gebe es Ersatzbusse, teilte die Deutsche Bahn mit. Zudem gebe es Halt-Ausfälle in Trier Hafenstraße und Pfalzel. Auch hier könnten Fahrgäste Ersatzbusse nutzen, um ans Ziel zu kommen. Die Einschränkungen gelten bis zum 27. Oktober um 4.00 Uhr.

Nach Mitteilung der Bahn werden unter anderem zwischen dem Trierer Hauptbahnhof und Trier-Ehrang die Gleise auf einer Länge von 1.000 Metern ausgetauscht. Zudem erneuert die Bahn am Bahnübergang «Obergraben» in Pommern Schiene, Schotter und Schwelle.

Auf dem Programm stehen auch Brückenarbeiten. So wird die Eisenbahnüberführung «Fährstraße» in Lehmen erneuert: Eine Hilfsbrücke werde ausgebaut, dann komme eine neue Stahltrogbrücke dorthin.

Zudem finden demnach Arbeiten an Oberleitungen sowie an der Leit- und Sicherungstechnik statt – etwa im Bahnhof Koblenz-Mosel. Und in den Bahnhöfen Koblenz-Mosel und Cochem sowie auf freier Strecke zwischen Cochem und Treis-Karden sollen diverse Schienen gewechselt werden.