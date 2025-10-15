Grippesaison in Rheinland-Pfalz startet ruhig, aber Corona-Zahlen steigen

Nur 15 Grippefälle, aber fast 200 neue Corona-Nachweise in Rheinland-Pfalz. Was das Landesuntersuchungsamt dazu sagt.

0
Foto: Bernd Weißbrod/dpa/Symbolbild

KOBLENZ. In Rheinland-Pfalz gibt es zum Start der Grippesaison bislang nur einzelne Nachweise von Influenza-Infektionen. Wie ein Sprecher des Landesuntersuchungsamts mitteilte, wurden seit Beginn der Saison in der 40. Kalenderwoche bisher 15 Fälle registriert.

Gestiegen sind in den vergangenen Wochen dagegen die Nachweise des Corona-Virus. Zuletzt waren es fast 200 neu gemeldete Fälle, so der Sprecher. Wie sich die Infektionszahlen in den kommenden Wochen entwickeln werden, könne man demnach nicht zuverlässig sagen. In den Jahren vor der Corona-Pandemie lag der Höhepunkt der Grippesaison meist im Februar und März. (Quelle: dpa)

Vorheriger Artikel++ Blitzer Region Trier: Hier gibt es heute Kontrollen – 15.10.25 ++
Nächster ArtikelFrühe Lese, kräftiger Regen: Weinernte fällt geringer aus als angenommen

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.