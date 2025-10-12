Luxemburg: Schlangenlinien auf der Autobahn – Wertgegenstände aus Fahrzeugen geklaut

LUXEMBURG. In den vergangenen Stunden wurden der Police Grand-Ducale mehrere Alkoholfahrten sowie Diebstähle aus Fahrzeugen an unterschiedlichen Orten im Großherzogtum gemeldet.

Am 11.10.2025, kurz nach 19.00 Uhr, wurde ein Fahrzeug auf der A7 in Richtung Lorentzweiler gemeldet, das in Schlaglinien fuhr. Eine Polizeistreife konnte das Fahrzeug kurze Zeit später stoppen und kontrollieren. Die Fahrerin wies deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum auf. Der Alkoholtest verlief positiv und der Führerschein wurde eingezogen.

Später am Abend wurde der Polizei ein Fahrzeug auf der Route de Luxembourg in Schieren aufgrund von dessen gefährlicher und unsicherer Fahrweise gemeldet. Das Fahrzeug konnte später von einer Polizeistreife gestoppt werden. Der Alkoholtest verlief positiv und ein provisorisches Fahrverbot wurde ausgestellt.

Am Nachmittag des 11.10.2025 kam es an einer Tankstelle in Mamer zu einem Diebstahl aus einem Fahrzeug, bei dem ersten Informationen nach bis dato unbekannte Täter sich Zugang zum Inneren verschafften, das Fahrzeug nach Wertgegenständen durchsuchten und eine Handtasche, ein Tablet und eine Uhr entwendeten.

Am Abend wurde ein weiterer Diebstahl aus einem Fahrzeug auf dem Boulevard de la Foire in Luxembourg-Stadt gemeldet, bei dem ersten Informationen zufolge bis dato unbekannte Täter durch Einschlagen eines Fensters ins Innere gelangten und einen Geldbeutel entwendeten.

In beiden Fällen wurden Ermittlungen eingeleitet. (Quelle: Police Grand-Ducale)