Hunsrück: Waghalsiges Überholen auf B50 – mehrere Wehren bekämpfen Brand in Zweifamilienhaus

0
Foto: Patrick Pleul / dpa / Symbolbild

HIRSCHFELD/MASTERSHAUSEN. Wie die Polizeidirektion Koblenz mitteilt, kam es im Rhein-Hunsrück-Kreis zu einem Vorfall mit waghalsigen Überholmanövern sowie einem Zimmerbrand.

Am 11.10.2025, gegen 8.00 Uhr, soll es Zeugenangaben nach auf der B50, auf dem Streckenabschnitt zwischen Hochscheid und Hirschfeld (OT Hirschfeld-Bahnhof), durch einen Fahrer eines grauen Audi S5 zu teils waghalsigen Überholmanövern gekommen sein. Augenzeugen und diejenigen Verkehrsteilnehmer, die in jeglicher Art und Weise beeinträchtigt oder gefährdet wurden, werden um Kontaktaufnahme mit der Polizeiinspektion Simmern gebeten (Telefon: 06761 9210).

Am 12.10.2025, gegen 2.47 Uhr, wurde der Polizeiinspektion Simmern ein Zimmerbrand in einem Zweifamilienhaus in Mastershausen gemeldet. Die Feuerwehren aus Masterhausen, Beltheim und Kastellaun konnten den Brand löschen. Die Ermittlungen bezüglich der Brandursache wurden aufgenommen. Es kam zu keinem Personenschaden. Die Sachschadenshöhe ist derzeit unbekannt. (Quelle: Polizeidirektion Koblenz)

Vorheriger ArtikelHochgefährliches Fahrverhalten auf Saar-Autobahn – Gefahrenbremsung verhindert Schlimmeres
Nächster ArtikelNebel, Wolken, Regen: Graues Herbstwetter in der Region – ab Dienstag Sonne

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.