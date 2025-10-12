Hochgefährliches Fahrverhalten auf Saar-Autobahn – Gefahrenbremsung verhindert Schlimmeres

ST. INGBERT. Am 9.10.2025 kam es gegen 17.34 Uhr auf der A6 in Höhe der

Anschlussstellt St. Ingbert-West in Fahrtrichtung Mannheim zu einer Nötigung

mehrerer Verkehrsteilnehmer. Hierbei befuhr ein roter Audi A4 Cabrio mit

SB-Kreiskennung mit überhöhter Geschwindigkeit den Beginn der Baustelle in Höhe

der Anschlussstelle St. Ingbert-West.

Er überholte zunächst insgesamt drei Fahrzeuge, welche die rechte Spur befuhren, um dann vor der Abzweigung der beiden Fahrspuren über die durchgezogene Linie nach rechts auf die Fahrspur zu fahren. Da ein weiterer vierter PKW ebenfalls von der Auffahrt St. Ingbert-West auf die rechte Spur der Autobahn auffuhr, musste der Fahrer des roten Audi eine Gefahrenbremsung durchführen. Hierbei mussten die drei dahinter befindlichen PKWs ebenfalls eine Gefahrenbremsung durchführen und fast bis zum Stillstand abbremsen.

Die Polizei bittet Zeugen und potentielle Geschädigte, die Angaben zur Tat

machen können, sich bei der Polizeiinspektion St. Ingbert (06894/1090) zu

melden.