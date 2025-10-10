Diebe verwüsten Lokal in Kenn: Bargeld gestohlen, Inventar demoliert!

KENN – Zwischen Mittwochabend, 23 Uhr, und Donnerstagvormittag, 10.15 Uhr, kam es in einem Lokal in der Spitzstraße in Kenn (nahe der Soccerhalle) zu einem Einbruch durch bislang unbekannte Täter. Die Täter verschafften sich durch das Einschlagen der Eingangstür Zugang zur Gaststätte.

Erheblicher Sachschaden und Bargeld entwendet

Im Inneren des Lokals beschädigten die Täter sämtliche Inneneinrichtung und verursachten dadurch erheblichen Sachschaden. Zudem wurde bei dem Einbruch Bargeld entwendet.

Die Kriminalpolizei Trier hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet dringend um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die in dem genannten Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, sollen sich unter der Telefonnummer 0651 983-43390 melden.