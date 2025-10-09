Attacke mit Messer und Ast: Jugendlicher nach Angriff auf seine Mutter festgenommen

0
Foto: Maris Becker/dpa/Symbolbild

GOMMERSHEIM/NEUSTADT – Ein 16-Jähriger ist in Neustadt an der Weinstraße von Spezialkräften der Polizei festgenommen worden.

Der Jugendliche soll am vergangenen Sonntag seine Mutter in Gommersheim im Landkreis Südliche Weinstraße mit einem Ast und einem Messer angegriffen haben, wie die Polizei mitteilte. Die 56-Jährige sei dabei schwer verletzt worden, sie musste operiert werden.

Am späten Donnerstagabend habe die Polizei dann einen Hinweis bekommen, dass der Jugendliche sich in einer Wohnung in Neustadt an der Weinstraße aufhalte. Dort sei er widerstandslos in Gewahrsam genommen worden. Er sei in der psychiatrischen Abteilung eines Krankenhauses untergebracht worden.

Vorheriger ArtikelNeues SAPV-Team „Herzensspuren“ für Kinder und Jugendliche startet in Hermeskeil
Nächster ArtikelTrier-Olewig: Brücke Retzgrubenweg wieder freigegeben

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.