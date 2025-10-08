Kröv: Brand in Schuppen breitet sich auf Wohnhaus aus – Sperrung auf B53

Ein Feuer in Kröv greift auf ein Wohnhaus über. Zwei Menschen werden medizinisch versorgt, die B53 bleibt für die Löscharbeiten gesperrt.

Foto: Rolf Vennenbernd / dpa / Symbolbild

KRÖV. In Kröv (Landkreis Bernkastel-Wittlich) ist am frühen Morgen ein als Schuppen bzw. Lagerhalle genutztes Gebäude in Brand geraten. Das Feuer habe sich auf ein angrenzendes Wohnhaus ausgebreitet, wie die Polizei mitteilte.

Mehrere Feuerwehren aus umliegenden Gemeinden seien mit starken Kräften im Einsatz. Zwei Personen, die sich dort aufhielten, seien zur Behandlung dem Rettungsdienst übergeben worden. Für die Löscharbeiten sei die B53 gesperrt worden. Die Ursache des Feuers war zunächst unklar. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. (Quellen: dpa, Polizeidirektion Wittlich)

