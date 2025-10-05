Eskalation bei Personenkontrolle: Randalierer (18) beleidigt Polizisten und fordert sie zum Faustkampf!

0
Foto: Symbolbild / dpa

LUDWIGSHAFEN – Ein 18-Jähriger hat in Ludwigshafen Polizisten beleidigt und sie zum Faustkampf aufgefordert.

Die Polizisten hätten in der Nacht auf Sonntag eine Personenkontrolle aufgrund einer Ruhestörung durchgeführt, teilte die Polizei mit. Dabei habe sich der eigentlich unbeteiligte 18-Jährige genähert.

Die Beamten hätten ihn aufgefordert, die Kontrolle nicht zu stören, worauf er aggressiv reagiert habe. Nach weiteren Störungen hätten die Beamten den 18-Jährigen kontrollieren wollen. Dabei habe er die Polizisten mehrfach beleidigt und zum Faustkampf aufgefordert. Aufgrund seines aggressiven Verhaltens sei der junge Mann in Gewahrsam genommen worden.

Vorheriger ArtikelFeuerwehr-Einsatz in Osburg: PKW brannte in freistehender Garage
Nächster ArtikelEifel: Betrunkener 21-Jähriger flieht über Dächer vor der Polizei

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.