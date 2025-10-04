Region: Fahrzeugbrand auf der B41 – PKW knallt auf nasser Fahrbahn in Schutzplanke

IDAR-OBERSTEIN. In der Nacht vom 3.10. auf den 4.10.2025 kam es gegen 0.45 Uhr auf der B41 in Höhe des Umspannwerkes Idar-Oberstein in Fahrtrichtung Birkenfeld zu einem Verkehrsunfall, in Folge dessen der alleinbeteiligte PKW in Vollbrand geriet.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen verlor der 27-jährige Fahrzeugführer aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit sowie der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über seinen PKW und kollidierte mit der Schutzplanke. Anschließend fing das Fahrzeug Feuer. Die zwei Fahrzeuginsassen konnten dieses eigenständig verlassen und wurden nicht verletzt.

Die Löscharbeiten erfolgten durch die Feuerwache 1 der Feuerwehr Idar-Oberstein. Die B41 musste für die Dauer des Einsatzes voll gesperrt werden. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. (Quelle: Polizeidirektion Trier)