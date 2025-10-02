Fliegendes Weihnachtsgebäck: Dieb wirft Christstollen auf Ladendetektiv und flüchtet

0
Foto: dpa / Symbolbild

KAISERSLAUTERN – Auf seiner Flucht aus einem Supermarkt hat ein Warendieb der Polizei zufolge einen Ladendetektiv mit einem Christstollen beworfen.

Der Täter sei mit Produkten aus dem Kühlregal zusammen mit Komplizen unerkannt entkommen, teilten die Behörden in Kaiserslautern mit.

Demnach hatte der Ladendetektiv am Mittwoch zunächst zwei Männer beobachtet, die Waren aus dem Kühlregal unter ihre Jacken steckten.

Als er das Duo am Ausgang ansprach, mischte sich ein weiterer Mann ein, und es kam zu einer Schubserei. In dessen Verlauf flog der Christstollen auf den Sicherheitsmitarbeiter. Die Polizei hoffe bei der Tätersuche auf Zeugen, hieß es.

Vorheriger Artikel15-Jähriger nach Haus-Explosion in Daaden weiter im Krankenhaus
Nächster ArtikelVierjährige von Pkw erfasst und schwer verletzt

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.